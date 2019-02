Doppia festa sabato allo Zaffanella! Ferrarini tra ricordi e presente Video

“Giocare contro Leinster è una esperienza incredibile, so che cosa significa e mi metto nei panni dei giocatori delle Zebre Rugby Club che sabato prossimo alle 15.30 affronteranno a Viadana, allo stadio Zaffanella, l’“armata” irlandese del Leinster attuale detentore del titolo di campione di Guinness Pro14 e di European Rugby Champions Cup. Non serve aggiungere altro sulla caratura della formazione del trifoglio. Tra le più vittoriose in Europa da sempre. I ragazzi di Bradley sapranno ben figurare. Dopo il loro match giocheremo noi della Rugby Viadana contro Mogliano Rugby di Cavinato.” Queste le parole del flanker nocetano Filippo Ferrarini. Un giocatore che ha fatto del rugby una professione e che ha militato nel rugby che conta: quattro stagioni in quella che oggi è il Guinness Pro14 (un anno agli Aironi e tre stagioni alle Zebre), poi una esperienza nel campionato di rugby a 15 statunitense, un ritorno in Italia a Mogliano, quindi, il trasferimento a Reggio Emilia e attualmente alla Rugby Viadana. Ferrarini prosegue così: “A maggio 2018 ho accettato il progetto della Rugby Viadana e ho firmato il passaggio dal Conad Reggio Emilia (ora Valorugby Emilia), alla società giallo-nera. Stimo molto sia come persona che come allenatore, per la professionalità e la passione che mette in tutto quello che fa, l’head coach della Rugby Viadana Filippo “Pippo” Frati. Mi voleva come terza linea ed ho accettato senza nessuna riserva. Ringrazio Frati ancora oggi per avere creduto in me giovanissimo e avermi fatto esordire, prima, in serie A con il Noceto e poi con i Crociati. Oggi, nonostante i risultati di questa prima parte del campionato non siano allettanti, sono ugualmente contento della scelta fatta. A Viadana ho ritrovato un amore per il rugby formidabile, al pari di quello che respiravo da ragazzino al Nando Capra di Noceto. Tra gli attuali compagni di squadra vi sono ragazzi cresciuti alla Rugby Noceto come Alessandro Devodier (seconda linea), Renzo Balboni (pilone sinistro), Edoardo Ruffolo (terza linea)”. E conclude: “Sarebbe una bella festa di rugby se a Viadana sabato 16 febbraio si assistesse al sold out come all’epoca degli Aironi: mi aspetto tribune invase da un pubblico delle grandi occasioni. Sono assolutamente convinto che, sia le Zebre Rugby Club che noi della Rugby Viadana, lotteremo contro i nostri diretti avversari per fare divertire gli amici che ci seguiranno sugli spalti” .