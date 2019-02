Gol alla Juve, l'esultanza (e poi le scuse) di Simeone: "Abbiamo gli attributi" Video

L'esultanza di Simeone, dopo il primo gol di Gimenez con una zampata in mischia contro la Juve ha fatto il giro del web tra polemiche e sfottò. «La mia esultanza dopo il primo gol? L'avevo fatto in un Lazio-Bologna da giocatore, e oggi da tecnico per far vedere ai nostri che abbiamo gli attributi». Così Diego Simeone, intervistato da Sky, spiega la propria esultanza dopo il gol di Gimenez, quando si è rivolto verso la tribuna facendo un gesto per evidenziare i genitali.

«Semplicemente - dice ancora Simeone -, ho mostrato ciò che sentivo in quel momento, e se qualcuno si è offeso chiedo scusa». «A Torino sarà una battaglia». Il tweet sul profilo ufficiale della Juventus carica l’ambiente bianconero, chiamato a risollevarsi dopo l’uno-due dell’Atletico Madrid che impone a Ronaldo & C di fare un’impresa per ribaltare la sconfitta e passare ai quarti di Champions. Il 12 marzo all’Allianz Stadium è scontato il tutto esaurito per il ritorno con i Colchoneros di Simeone.