Silenzio surreale e stop al minuto 13' per ricordare Davide Astori Video

In un clima surreale, dove l’unico pensiero era rivolto a Davide Astori, la Fiorentina davanti al proprio pubblico ha battuto il Benevento per 1-0 grazie al gol di Vitor Hugo al 25'pt, guarda caso il sostituto del "Capitano" viola prematuramente scomparso sette giorni fa a Udine. Minuto di silenzio iniziale, e al 13'pt (numero di Davide Astori) l’arbitro Pasqua di Tivoli ferma la partita perchè dalla Curva Fiesole parte la coreografia della Curva Fiesole per ricordare il proprio "Capitano". Tante bandierine viola, bianche e rosse per comporre il nome "Davidè 13".

