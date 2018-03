Insulti e spintoni: Sgarbi litiga (anche) con le Iene

Il caso del "conto non pagato" (Guarda il video) continua a infiammare la tv, i social e sorattutto Vittorio Sgarbi. In questo caso caso la lite è un tantino violenta, nei toni e negli sviluppi. Alla manifestazione Tempo di libri arriva una troupe delle Iene che ha provato ad avvicinare il critico d'arte e neo parlamentare per chiedergli conto di questa vicenda che sarebbe avvenuta ad Acerra. Secondo le accuse Sgarbi non avrebbe pagato il conto di una cena insieme al cantautore Simone Cristicchi. Le Iene, per qiesto, hanno portato una bacinella con piatti e stoviglie. Sgarbi non ha gradito, ed ha iniziato a urlare e a prendere a calci le stoviglie. Iniziano i primi spintoni e Sgarbi accentua toni e insulti. Il critico mostra addirittura un messaggio in cui chiede al ristoratore di Acerra un codice IBAN sul quale poter saldare il conto. E sostiene che a questo messaggio non abbia avuto risposta.

