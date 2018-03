Migranti in famiglia: Sawdagar e i Giubellini rappresentano Parma nel video della Regione

Si chiama "La porta di casa" in video realizzato da Produzione Europe Direct Emilia-Romagna per l'Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna. Racconta come lungo la via Emilia si sia sviluppato un progetto di stra-ordinaria accoglienza" di alcuni degli oltre duemila migranti arrivati in regione: l'accoglienza in famiglia. Sono quelle, le porte di casa del titolo.

E una delle storie scelte per raccontarlo è quella parmigiana che ha come protagonisti un giovane afghano arrivato dopo un viaggio durissimo, Sawdagar, e la famiglia Giubellini. "Vorremmo far capire agli altri che non bisogna aver paura ad aprire le porte, e anzi, se ne può trarre beneficio", spiega nel video Marino Giubellini. "Se vado in un'altra città, non resisto neanche due giorni: sempre voglio tornare a Parma, lo sento come il mio villaggio. Lo so che tutti dicono che Parma è piccola, non c'è il mare, ma per me è molto grande", racconta - spontaneo testimonial - Sawdagar.

Nel video ci sono anche le parole di Chiara Marchetti, parmigiana d'adozione e docente di sociologia delle relazioni internazionali.

Il progetto parmigiano è gestito dal 2015 da Ciac Onlus per il Comune di Parma. Ad oggi ha coinvolto 26 rifugiati e 55 famiglie che si sono rese disponibili ad ospitarli.