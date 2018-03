"Panama Papers", il primo singolo della band è su Youtube Video

«”Un viaggio di mille miglia comincia sempre con il primo passo” diceva il filosofo cinese Lao Tsu più di 2000 anni fa; qualsiasi esperienza, avventura, vita o impresa può tuttora essere affiancata da questa frase. Anche la nostra storia non è da meno: da una cameretta di un palazzo del centro di Salso ad una quarta posizione all’Emergenza Festival, da qualche canzone strumentale campata per aria al nostro primo singolo ‘’Great Again’»: così si descrivono i Panama Papers, band salsese formata da giovani, tutti ragazzi fra i 18 e 20 anni, nata circa due anni fa, e che di recente ha inciso (con corredo di videoclip) il primo singolo «Great again» disponibile per l'ascolto su YouTube.

La band è formata da Nicole Sozzi (voce), Emilio Carancini (basso), Davide Sirelli e Riccardo Bergamaschi (chitarre) e Mathias Gianni (batteria). Suonano musica rock e pop, brani inediti da loro interamente composti e cover. Prossimi impegni: il 24 marzo al Be bop di Felino e il 31 marzo al Dragon Pub a Salso. Una storia la loro fatta di amicizia, impegno e passione per la musica. Pomeriggi e serate fatte di prove (il loro quartier generale un piccolo rustico a Contignaco) per mettere a punto scalette e nuove canzoni.

«L’inverno 2016 e la primavera 2017 sono stati periodi molto prolifici per quanto riguarda le date: abbiamo iniziato a suonare in locali e feste dove il divertimento non è quasi mai mancato - raccontano -. C’era consapevolezza tra di noi di poter creare show divertenti e coinvolgenti e di poter finalmente cominciare a crearci un nome e delle facce. Il vero salto di qualità è avvenuto un anno fa con la nostra esibizione al Campus Industry di Parma in occasione dell’Emergenza Festival». E da lì un percorso tutto nuovo e nuovi traguardi.