L'impresa di Giorgia: vince sui normodotati Video

Ai campionati italiani invernali Uisp di Riccione, la collecchiese Giorgia Coruzzi ha conquistato tutti, pubblico e giudici. Nella due giorni di gare di nuoto, nell'anno in cui l'Unione italiana sport per tutti festeggia i 70 anni di attività, la undicenne di Cafragna - che dall'età di 18 mesi convive con una protesi alla gamba sinistra - ha «primeggiato» nei cento stile libero e nei cento misti tra 1200 partecipanti di età compresa dai 7 ai 13 anni, provenienti da tutt'Italia. Quarantatré le società presenti, compresa l'Equipe sportiva, quella di cui fa parte Giorgia. Che nonostante sia diversamente abile è riuscita a tenere il tempo con gli altri atleti normodotati senza alcun problema. Anzi, è addirittura salita sul podio: «Non me lo aspettavo - confessa la campionessa - e sono molto contenta».