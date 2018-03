«Ho tanti ricordi, tanta malinconia, il suo sorriso la sua amicizia, la sua disponibilità. E’ andato via troppo presto, in maniera ingiusta, 60 anni sono pochi, penso alla moglie giovane, alla bambina». Lo ha detto Pippo Baudo,uscendo dalla camera ardente di Fabrizio Frizzi a Viale Mazzini.

«Abbiamo fatto tante performance insieme - ha aggiunto -tanti spettacoli, era un inno alla vita, alla gioia, era un personaggio da amare. La sua umanità si sente in tutto. Sembra sia mancato davvero un uomo di famiglia. Un professionista attaccato al suo lavoro, una persona dalle buone maniere, un uomo del passato. Mi dispiace veramente?.