Panthers, mister Papoccia: "Buona partenza: e squadra in crescita" Video

Contro Pesaro e Torino le prime due vittorie, con oltre quaranta punti di media realizzati

Inizio con il botto per i Panthers di mister Andrew Papoccia, che sabato 31 marzo alle ore 18.00 affronteranno la prima partita della Regular Season 2018 in casa. Per l’esattezza, alla Cittadella del rugby, nel mitico stadio Lanfranchi. I Panthers se la vedranno contro i Giants, una delle squadre pretendenti al titolo di campione di Italia 2018, insieme ai Seamen Milano. Degno di nota, il Lanfranchi ospiterà il prossimo luglio l’Italian Super Bowl.

Detto questo non si può parlare di bilancio ma le parole dell’head coach, trapiantato da diversi anni a Parma, lasciano intendere che la squadra sta lavorando bene: “I ragazzi hanno ottenuto una vittoria importante per 48 a 7 contro gli UTA Pesaro, nella prima di campionato; tutta una altra storia rispetto allo scorso anno quando riuscirono a vincere ma con un misero 3 - 0. Quest’anno il ritorno di Finadri, abbinato alle ottime condizioni dell’ex NFL, Durham, che ha lavorato in off-season duramente come tutto il roster, offrono alla squadra ottime possibilità di chiudere con risultati importanti i match a cui sono chiamati. Bene anche la seconda prestazione di pochi giorni fa a Torino contro i Giaguari terminata con un 49 – 6 in nostro favore. I ragazzi stanno giocando con calma e concentrazione, i risultati in campo li vedo dal modo con cui si allenano ogni giorno.”