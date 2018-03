Che paura: turista si ritrova un ghepardo nella jeep

"L'esperienza più spaventosa della mia vita", come dare torto a Britton Hayes. Il suo volto, durante il video, la dice tutta. Durante un safari nella pianura di Serengeti, in Africa Orientale, la sua jeep si è fermata per osservare dei ghepardi durante la caccia. Uno di questi, incuriosito, è salito dentro la vettura. Il ghepardo è saltato sul Suv occupato dal giovane e dai suoi compagni di viaggio e ha iniziato a esplorare i sedili posteriori della macchina. La guida, con sangue freddo, ha ordinato di evitare il contatto visivo e i movimenti improvvisi: solo in questo modo il felino non li avrebbe considerati una minaccia.