Ho scritto questo testo: Più di un anno dopo la morte di Filippo Ricotti, la Massese presenta ancora gli stessi pericoli per i pedoni. A Cascinapiano ma anche a Torrechiara. Tonino Morreale (Associazione familiari e vittime della strada) ha realizzato alcuni brevi video per denunciare i rischi quotidiani per i pedoni, che in diversi punti devono attraversare la strada pur in mancanza di strisce pedonali.