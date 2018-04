Il Duca intona il "Gaudeamus", tutti in piedi a cantare per salutare l'operetta goliardica. Festra delle matricole, tradizione senza tempo che si ripete anche quest'anno. Dopo il concerto di ieri sera in piazza Garibaldi (Guarda il video) oggi sono protagonisti battute, musica (con stonate e gaffe, parte "verace" di questo tipo di spettacolo), sfottò e l'allegra dell'operetta. Sul palco della Corale Verdi i goliardi parmigiani.