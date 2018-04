International Opera Awards 2018: la premiazione del Festival Verdi

L’International Opera Award vinto dal festival Verdi di Parma come migliore kermesse lirica a livello mondiale «è l’inizio di un importante cammino che vuole fare del teatro Regio un protagonista sempre più presente sulla scena internazionale». Il sindaco Federico Pizzarotti, che è presidente del teatro, è partito da questo nel commentare la vittoria che arriva dopo la nomina di Parma a capitale della cultura 2020.

Questa, secondo Pizzarotti, «non è solo la vittoria del nostro Teatro, ma di un sistema Parma che ha posto le basi per il rilancio di una intera città, che vuole fare della cultura, della musica e delle sue eccellenze veri fiori all’occhiello».

La soddisfazione è dovuta anche alla situazione di crisi che il teatro ha vissuto nel 2012 con il rischio concreto del fallimento. Grazie a un lavoro «instancabile» ha spiegato il direttore generale del Regio Anna Maria Meo, «il progetto per il Festival Verdi in pochi anni ha conquistato la ribalta internazionale e ha raggiunto risultati oltre le più rosee aspettative». Risultati che oltre al premio internazionale (in cui ha battuto realtà storiche come Glyndebourne e Bayreuth, fondato da Wagner) includono 23 mila spettatori, per la maggior parte stranieri, che si aggiungono ai 20 mila della rassegna Off.

Il programma del prossimo festival, che si terrà dal 27 settembre al 21 ottobre - e sono già in vendita i biglietti per tutti gli spettacoli - include Le Trouvère, versione francese del Trovatore, che andrà in scena con la regia di Bob Wilson nel secentesco teatro Farnese, dove lo scorso settembre è andato in scena lo Stiffelio firmato da Graham Vick, con il pubblico in piedi, che era fra i candidati come miglior nuova produzione agli International Awards.