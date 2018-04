Si chiama Mario Berwald il pediatra tedesco di 41 anni che in queste ore sta emozionando il web. In servizio all’Helios Dr. Horst Schmidt Kliniken di Wiesbaden, è entrato nella stanza del piccolo Gerrit, 4 anni, affetto dalla nascita da un raro difetto genetico (Nanismo osteodisplastico microcefalico primitivo) e ricoverato qualche settimana fa per un’influenza. Il bimbo è molto sensibile alle malattie infettive, che possono essere fatali per lui. E per farlo sorridere il pediatra ha improvvisato un ballo che i genitori hanno filmato e pubblicato su YouTube. (YouTube/Steven Richter)