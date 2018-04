GP Cina, Verstappen tampona Vettel: doppio testacoda

«Le gare sono così. Sono cose che succedono, è stato negativo per entrambi. Non c'è molto da aggiungere. Ho perso bilanciamento con tantissimo sovrasterzo, era difficile stare in pista, cercavo solo di sopravvivere». Così Sebastian Vettel, ottavo nel Gp di Cina, commenta il maldestro tentativo di sorpasso di Max Verstappen che ha fatto andare in testa coda sia la Ferrari sia la Red Bull. «Le gare a volte ti fanno un favore, altre volte vanno storte...», ha detto ancora il tedesco ai microfoni di Sky.





Verstappen "inizio stagione da schifo, ho deluso"

"Su Vettel dovevo aspettare di più, gli ho chiesto scusa"

«Avrei potuto aspettare un pò di più. Ho bloccato le posteriori, ma certo non volevo colpire Vettel. Gli ho chiesto scusa ma più di così non potevo fare. Certo ho avuto un inizio di stagione da schifo, devo cercare di fare meglio dalle prossime gare». Così il pilota della Red Bull Max Verstappen ha commentato a Sky Sport la 'toccatà con Vettel nel Go di Cina. «Non sono contento di me, oggi potevamo fare primo e secondo - ha aggiunto -. Ho deluso il team. Devo cercare di rivedere tutto e fare meglio nelle prossima gare».