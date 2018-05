“Alessandro Lucarelli, una bella storia” è un video firmato da Lisa Zaccaron, Alberto Giannecchini ed Edoardo Trauzzi, studenti del liceo classico Romagnosi, per il portale www.unabellastoria.com del Consorzio Solidarietà Sociale. Alessandro Lucarelli è un esempio di tenacia e passione nel mondo del calcio, da infortunato sta spronando la squadra, e in questi anni ha guidato da capitano la rinascita del Parma calcio.

Cos'è Una Bella Storia: è un nuovo portale di comunicazione sociale, ideato dal Consorzio Solidarietà Sociale di Parma, in cui ha creduto Fondazione Cariparma, e che adesso è uno strumento a disposizione di tutti. Chiunque può diventare autore, con scritti, video e immagini. Il portale ha sede nell'Officina delle Arti Audiovisive, in via Mafalda di Savoia, 17/a, a Parma.