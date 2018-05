I Nasi Rossi tornano in piazza: "Per vivere in positivo" Video-intervista

Domenica 20 maggio i clown di Vip Onlus tornano nei "cuori" delle principali città italiane, Parma compresa, per la 14esima edizione della Giornata del Naso Rosso. Dalle 10 alle 19 un ricco programma di appuntamenti per tutte le età in piazza Garibaldi. "Per vivere in positivo", come raccontano due "nasi" Vip, Sisimò e PianoB. Guarda la video-intervista.