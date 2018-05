Lucarelli: "E ora possiamo dire a chi ci ha fatto male: 'Siamo tornati' " Video

"Quando ho detto quelle parole erano piu’ di rabbia per quello che avevamo passato che di logica, ci speravo sicuramente e ci avrei provato con tutto me stesso ma mai mi sarei immaginato di arrivarci in soli tre anni con me sempre in campo da protagonista". Lo scrive capitan Alessandro Lucarelli, postando un video del 2015, quando sul palco di piazza Garibaldi promise ai tifosi: "Faremo di tutto per darvi quello che meritate. Con orgoglio e a testa alta torneremo dove il Parma merita".

"Oggi - racconta - posso dire di non essermi sbagliato quella sera, perché nei nostri occhi, nel nostro cuore c’era la voglia di riprenderci con le unghie e con i denti senza sconti e senza scorciatoie quello che ci avevano tolto... ...per poter guardare tutti dritti negli occhi “chi ci ha fatto male, chi ha gioito della nostra disgrazia, chi si è girato dall’altra parte, chi non ha voluto aiutarci” e dirgli con tutta la forza che abbiamo dimostrato: SIAMO TORNATI !!!!!

Le cicatrici rimangono e non vanno cancellate perchè ci fanno capire chi siamo,da dove veniamo,cosa abbiamo fatto per tornare e cosa dovremo fare per poterci rimanere. #unodivoi6".