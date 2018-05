Il FabLab in una manciata di secondi Video

Una bella storia di futuro e passione: è quella del FabLab, raccontata da Daniele Khalousi, responsabile del laboratorio di innovazione aperto a tutti, con sede in strada Naviglio Alto a Parma.

Ecco il video realizzato per il sito unabellastoria.com dagli studenti dell'istituto Bodoni di Parma Davide Patti, Simona Toscani, Laura Raboni, Nicola Zalotov, Ambra Benecchi, e dalla studentessa del Romagnosi Lisa Zaccaron.

Il laboratorio FabLab è aperto a tutti. Oggi (sabato 26 maggio) il FabLab organizza il laboratorio gratuito “Monta il tuo modellino 3D” in occasione di “La casa nel parco in festa”, la giornata di festa organizzata da Officine On/Off, e da tutti i servizi del Comune di Parma residenti all’interno del Centro Polifunzionale Casa nel Parco (Strada Naviglio Alto 4/1 Parma) e di alcuni soggetti attivi nel quartiere San Leonardo, in città e in provincia.