Violenze in classe e conseguenze sui bambini: parlano la mamma di una piccola vittima e una psicologa. I consigli dei carabinieri contro le truffe. La grande festa del Parma calcio. Le lamentele di alcuni negozianti di via Bixio esclusi dalla festa. Nel video, le anticipazioni del vicedirettore Claudio Rinaldi sulle principali notizie della Gazzetta di Parma in edicola domani (lunedì 28 maggio).