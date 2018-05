Un "assaggio" di Cantine aperte 2018 Video

Ecco un "assaggio" dell'edizione 2018 di cantine aperte. Un viaggio per scoprire come nascono vini eccezionali, nelle sei aziende che hanno aperto le porte a migliaia di appassionati: Oinoe.la città del vino e Vigna Cunial nel Comune di Traversetolo, Lamoretti, Dall'Asta e Carra a Casatico e Monte delle Vigne a Ozzano Taro. Cantine aperte, l’appuntamento più amato organizzato dal Movimento Turismo del Vino, è andato in scena sabato 26 e domenica 27 maggio, e in tutta Italia ha richiamato oltre un milione di visitatori. (Video di Enrico Gotti)