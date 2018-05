La presa di una giovane del bouquet della sposa è incredibile. A dimostrarlo è un video che sta (ri) girando on line. Talmente pazzesca da essere "premiato" con un sacco di clic. Roba che solo Odell Beckham Jr., giocatore della Nfl (New York Giants) o Antonio Brown (Pittsburgh Steelers) riescono a fare. Ma nel web le bugie durano poco (spesso): si tratta, in effetti, di un lancio del bouquet, ma è stato estrapolato da uno spot pensato proprio per il Superbowl (La finale del campionato di football americano) del 2016. Commissionata dalla casa automobilistica americana Buick, la pubblicità ha per protagonista la modella Emily Ratajkowski e, proprio, Odell Beckham Jr.