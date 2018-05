Squinterno fa coppia con FunkIlario per la rinascita: via al crowdfunding Il video

L'anno scorso Berceto era rimasta orfana del suo Squinterno Festival, capace di richiamare ogni estate, per un intero weekend, migliaia di persone. A incidere, le aumentate problematiche di sicurezza, ma anche la collaborazione "discendente" in paese. Con grande dispiacere di organizzatori e habituès.

Ma "l'anno sabbatico" potrebbe essere stato produttivo, come dimostra il video lanciato oggi:

"Il Team Squinterno si è scontrato con il Team Funkilario, e invece di prendersi a mazzate come gli eroi della Marvel contro quelli della DC Comics, hanno deciso di unire le forze e organizzare un evento stratosferico di cui i posteri potessero parlare nei libri di storia. Dovete però sapere una cosa: noi organizzatori abbiamo accettato il nostro destino di povertà e fatica, ma mettere in piedi un evento degno di questo nome costa un botto e non abbiamo un governo a cui chiedere dei contributi, ecco perché abbiamo deciso di lanciare una campagna di crowdfunding e chiedervi una mano:

Allora che facciamo? Ci aiutate a farvi ballare e divertire il 27 e 28 luglio a Berceto o ci arrendiamo a un'estate di tristezza e desolazione?".

Ed ecco il loro video, tutto da ridere.