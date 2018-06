"Sorpasso azzardato sulla Massese": la video-denuncia del gruppo Massese per la vita

Il 27 maggio c'è stata la marcia da Langhirano a Parma, per chiedere più sicurezza sulla Massese, in ricordo delle vittime degli incidenti stradali su questa strada. A organizzarla è stato il gruppo "Massese per la vita". Ma i rischi per pedoni e automobilisti sono ancora all'ordine del giorno, come dimostra un video pubblicato sul gruppo Facebook "Massese per la vita", che riprende un sorpasso azzardato nel rettilineo di Cascinapiano, dove il limite è di 50 chilometri orari, ma la velocità che si vede nel video è da autostrada. Il filmato è realizzato con la "dash cam", la telecamera fissa sul cruscotto dell'auto, e pubblicato da un cittadino langhiranese, che commenta con queste parole: "NESSUN RISPETTO SP 665 via Cascinapiano, Limite di velocità 50 km/h, Viaggiamo a 60 km/h Poi...". E.G.