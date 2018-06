Al Mugello vince Lorenzo. E la caduta di Marquez (video) riapre il mondiale

Lo spagnolo Jorge Lorenzo, in sella a una Ducati, ha vinto la gara della MotoGp del gran premio d’Italia. Al secondo posto Andrea Dovizioso, anche lui su Ducati, terzo Valentino Rossi (Yamaha). Al quarto posto Andrea Iannone (Suzuki).

Il campione del mondo in carica Marc Marquez è caduto nel corso 4' giro alla curva del Correntaio nel Gran premio d’Italia di motociclismo al Mugello mente occupava la 2' posizione dietro alla Ducati di Jorge Lorenzo e subito davanti alla Yamaha di Valentino Rossi. Con la caduta di Marquez, si riapre di fatto il campionato.

«Molti dicevano che avevo un metodo sbagliato nella mia guida, ma quando la Ducati mi ha dato un nuovo serbatoio ho sentito subito un buon feeling. Vincere qui con Ducati è come un sogno». Jorge Lorenzo commenta così la prova d’orgoglio al Mugello in sella alla sua Rossa e il trionfo al gp d’Italia. Felice ma un pò deluso Andrea Dovizioso, secondo: «Brava la Ducati ad averci permesso di realizzare un doppietta, ma non sono felice al 100% perchè abbiamo fatto la scelta sbagliata montando una gomma dura all’anteriore». Chi invece si gode il podio è Valentino Rossi che fin dal giovedì sperava in un bel piazzamento: «E' stato veramente difficile gareggiare con questa gomma dura, ma era l’unica possibile per noi, alla fine anche gli altri sono andati in crisi e sono davvero contento per questo podio». Alla luce di questi risultati, Marquez rimane in testa al campionato con 95 punti, seguito a - 23 da Rossi e a - 28 da Vinales. Dovizioso sale 4/o a quota 66.

«Finire qui fra i primi tre è veramente speciale: vale la pena correre tutto l’anno per salire sul podio del Mugello». Così Valentino Rossi a Sky dopo la fine della gara di MotoGp del gran premio d’Italia.

«E' stata una delle gare più difficili dell’anno - ha detto ancora Rossi -, ed è stata cruciale la pole di ieri. C'è stato un momento della gara in cui ho sofferto tanto. Quando Iannone mi ha attaccato (per il terzo posto n.d.r.) ho pensato a tutti gli sforzi che avevo fatto in settimana e mi sono detto che non mi sarei fatto fregare. Ora sono molto contento, non pensavo che sarei stato secondo in classifica del campionato dopo il Mugello».