La video-segnalazione pubblicata sul gruppo Massese per la vita: "Corcagnano, ore 20.22. Se guardate in basso a destra potrete vedere la mia velocità. 35 miglia orarie. Poco più dei 50 km all’ora. Notare a che velocità mi ha superato e sopratutto in quale “maledetto” punto di Corcagnano. Quanto successo l’anno scorso non ha insegnato nulla.

E l’amministrazione comunale continua non fare nulla per mettere in sicurezza quel tratto di strada, come tanti altri lungo la Massese".