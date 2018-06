Con Kampah la leggenda David Bowie fa tappa a Parma Video

David Bowie, una leggenda musicale, icona di moda e protagonista di 40 anni di storia moderna tra note, trasgressione e tendenze, morto il 10 gennaio di due anni fa. Domani (13 giugno), su Rai 5 andrà in onda, in prima serata (21.15), "Bowie Next", documentario che raccoglie contributi da tutto il mondo, ideato e realizzato dalla giornalista Rita Rocca: video, tributi artistici, animazioni, testimonianze dei fan, spettacoli teatrali, performance e brani originali. Un viaggio sonoro e visivo che fa tappa anche a Parma. (Co) Protagonista, infatti, è Kampah, al secolo (come si suol dire) Flavio Campagna, pittore, designer, regista, illustratore e street artist parmigiano. Il docufilm racconta “come in un doppio specchio - quello di chi lo ha conosciuto e quello di chi lo ha ammirato come fan - l’artista David Bowie e l’uomo David Jones, in un racconto fluido non cronologico, che si snoda sull’onda delle emozioni, della musica e delle molteplici connessioni bowiane”. Fan, ispirato e "illuminato" dal genio di Bowie è proprio Kampah e, nel docufilm, viene raccontata tra immagini, colori e sensazioni, la "genesi" di "Arrest in Peace": "Bowie mi ha cambiato la vita - spiega l'artista parmigiano, alla vigilia dell'inaugurazione della sua mostra romana "Fanta (co) scienza" - con la sua ispirazione più di qualsiasi altro artista al mondo". Tra Bowie e la sua attività è un momento molto prolifico per Kampah: dal 14 al 29 (come detto) a Roma sarà aperta la mostra organizzata dalla rivista "Insideart" nello spazio espositivo "Fondamenta", in via Fraccaroli.

Nel docufilm della Rai, ci saranno spezzoni di Bowie anche in chiave italiana con filmati di repertorio (Rai): ad esempio l'esibizione al Piper di Roma del 25 marzo del 1987 e l'intervista del 1977.