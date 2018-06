Immagini forti, terrificanti: il camionista si sarebbe addormentato al volante, senza cintura. Il risultato è un terribile incidente in cui l'uomo viene lanciato dalla cabina del suo tir e piomba su un’auto che sta arrvando. L’incidente si è verificato sull'autostrada a Chonburi, in Thailandia. Purtroppo, il 39enne camionista non ce l'ha fatta.