Daniele Rimpelli: "Alle Zebre per crescere" Video

Il forte pilone emiliano Daniele Rimpelli alla terza settimana di allenamento con le Zebre Rugby Club è determinato a fare bene, a partire dalla prossima stagione 2018/19 al via il primo weekend di settembre.

Daniele, reduce della sconfitta di poche settimane fa con Calvisano, nelle finale scudetto di Eccellenza 2017/18 vinta da Petrarca Padova, racconta l’impatto di fare parte di una delle due realtà più importanti nel panorama rugbystico italiano: “Mi sento a casa qui alle Zebre, lavoriamo bene anche se al momento siamo a ranghi ridotti e questo tuttavia mi permette di capire in che modo devo comportarmi, che cosa devo aspettarmi e quale contributo dovrò dare alla società”. Queste le prime parole di Rimpelli, classe 1997, un pilone sinistro moderno che nonostante la giovane età, proferisce parole chiare ed evidenzia gli obiettivi personali per la prossima stagione sportiva. Dopo aver preso parte in anni recenti all’Accademia Nazionale “Ivan Francescato” di Parma ed aver disputato il campionato di Serie A proprio alla Cittadella del Rugby, fa così ritorno nella città ducale nella franchigia federale dopo due anni in Eccellenza. “Sì, sono giovane, ma non temo la competizione; sono consapevole che il mio percorso sportivo ed agonistico deve passare da step sempre più impegnativi, solo così potrò diventare un giocatore maturo tecnicamente. Non sono qui per fare la riserva, starà a me impegnarmi al massimo e dimostrarmi all’altezza delle aspettative degli allenatori. Conto di apprendere il più possibile e poi, chissà che non riesca a realizzare il mio sogno di vestire la maglia Azzurra della Nazionale Maggiore.” Tommaso Villani