Emozioni: canti, balli, sorrisi, lacrime e risate per "The Wonder Of You", lo spettacolo che ieri è andato in scena al Forum di Assago. Per la prima volta in Italia, lo show in cui la voce di Elvis (e le immagini) è accompagnata dal vivo da una grande Orchestra Sinfonica, la Czech National Symphony Orchestra. Sul palco la moglie del re del rock, Priscilla, e come ospiti, il Volo. Grazie ad un gazzareporter parmigiano, riviviamo alcuni momenti della serata.