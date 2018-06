Due bambini giocano nella hall di un hotel. Uno dei due si aggrappa a una scultura e la fa cadere, si tratta della «Aphrodite di Kansas City» di Bill Lyons realizzata in vetro e specchio. La scultura è rimasta danneggiata e il Comune ha chiesto alla famiglia del bambino di pagare 130mila euro di risarcimento. La madre ha risposto che si è trattato di un incidente e che non è in grado di pagare un cifra del genere.