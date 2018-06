In un video pubblicato dalla polizia le immagini mostrano come due ladri (un francese e un algerino) entrano in azione all'aeroporto di Malpensa per rubare lo zaino a un turista cinese. I due ladri, dopo la fuga, sono stati fermati poco dopo da una pattuglia della Polizia Ferroviaria in servizio alla stazione di Milano Centrale, durante un normale giro di controllo. Nei loro zaini sono stati trovati altri (ricchi) bottini frutto di altri furti: una macchina fotografica, un pc, uno smartphone e circa 500 euro in contanti.