Un autobus con 33 persone si ribalta, poi rimbalza letteralmente sull'asfalto. Alcuni passeggeri vengono scaraventati fuori. L'incidente è spaventoso: alcune persone riescono a fuggire mentre un camion riesce a frenare in tempo e fermarsi a pochi metri. Il bilancio è purtroppo di tre mort e sette feriti ricoverati in ospedale. E' successo in Cina su una strada di Zhuhai.