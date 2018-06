Si balla in spiaggia, sullo sfondo la nave di migranti

Da due giorni la nave cargo danese Alexander Maersk è ferma al largo del porto di Pozzallo, con più di 100 migranti a bordo, in attesa di essere autorizzata ad attraccare. In Prefettura e Capitaneria di porto di Pozzallo sono in attesa di un via libera dal ministero dell’Interno e dal ministero delle Infrastrutture. La scena surreale che si svolge sulla spiaggia è di turisti-bagnanti che ballano a ritmo della musica.