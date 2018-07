L'aereo ha 12 ore di ritardo: testata in faccia allo steward Video

Oltre cento passeggeri ad assistere attoniti, e uno di loro che ha filmato ciò che è accaduto a bordo dell’Airbus A320 della compagnia low cost EasyJet. L'aereo, dopo 12 ore di ritardo, era finalmente quasi pronto a decollare dall’aeroporto «Charles de Gaulle» di Parigi. Ma è in quel momento che è successo di tutto: una lite a bordo con coinvolte almeno 4 persone, una testata all’assistente di volo, l’intervento della polizia, il fermo e il trascinamento per alcuni metri del passeggero autore della testata.

Il video è stato pubblicato su Twitter da Emma, che però ha sottolineato di non esserne l’autrice. Secondo diversi testimoni la tensione sarebbe aumentata dopo l'annuncio del forte ritardo del volo, diretto a Palma di Maiorca a causa delle restrizione del traffico aereo. A quel punto alcuni passeggeri si sarebbero diretti in uno dei bar dell'aeroporto, consumando alcolici, e proprio l'alcol in eccesso sarebbe alla base di ciò che è poi successo a bordo. Quando il velivolo è arrivato al gate ed è iniizato l'imbaro dei passeggeri, gli assistenti di volo avrebbero chiesto a quattro persone di allontanarsi perché in evidente stato di alterazione. Di fronte alle loro resistenze è stato chiesto l’intervento delle forze dell’ordine francesi, che li hanno accompagnati a terra. Ed ecco la reazione a sorpresa di un quinto, che si è avventato contro uno steward e gli ha rifilato una testata in faccia.

La vicenda riapre il tema degli alcolici serviti in aeroporto prima dei decolli, che sta causando numerosissime problematiche in volo.