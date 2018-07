Sono riprese questa mattina le ricerche dei corpi di Zakaria Sabbar, soragnese di origini marocchine, e di Mor Talla Seck, di origini senegalesi, inghiottiti ieri dalla corrente del Po a Coltaro. Entrambi avevano 17 anni ed erano andati sulla sponda del Grande Fiume per passare un pomeriggio in compagnia degli amici. Quando hanno deciso di fare un bagno entrambi sono stati trascinati dalla forza delle acque. Zakaria era ormai riuscito a mettersi in salvo, ma quando ha visto l'amico in difficoltà ha provato a raggiungerlo e ad aiutarlo. Sotto gli occhi disperati degli altri compagni.

Sul posto carabinieri e vigili del fuoco, il cui reparto sommozzatori sta scandagliando la zona.