"Attenziò Concentraziò": i 25 anni della Bandabardò in versione "and friends" Video

La Bandabardò, nei suoi 25 anni appena compiuti, pubblica “Se mi rilasso collasso”, una nuova versione di Beppeanna, brano nato in un bollente sottotetto fiorentino e pronto a diventare rapidamente "Attenziò Concentraziò": troppi nomi per una canzone sola.

Da subito si è imposto nel repertorio della “Banda” come la canzone più sorridente e piena di divertimento, ed è presto diventata la canzone di chiusura dei concerti.



Il nome di oggi è quello che da sempre i fans hnno preferito: “Se Mi Rilasso Collasso”, e torna fare il suo giro con nuovi interpreti, nuovi arrangiamenti e nuove parole. Il brano diventa un regalo alla “Banda” da parte di un mondo di musicisti amici ed amati. Più potente e suadente che mai, con l'infinita classe di Carmen Consoli, la gioia vibrante di Max Gazzè, le nuove parole di Caparezza e Daniele Silvestri e il devastante pianoforte di Stefano Bollani.



A distanza di 20 anni il pezzo resta il ritratto di una generazione e continua a rappresentare i nuovi ventenni, ancora sotto palco, ancora a urlare: “Attenziò Concentraziò Ritmo e Vitalità”.



Il tour dei “25” anni della Bandabardò si concluderà con una grande festa a Firenze, il 7 dicembre 2018 al Nelson Mandela Forum.





“Se mi Rilasso Collasso” è prodotto da Francesco Barbaro per OTRLive, la produzione artistica è a cura di Daniele “Il Mafio” Tortora e Simone de Filippis.



La regia e l’animazione del video sono a cura di Roberto Biadi.