Tra due giovani c'è da anni dell'astio per via di una ex fidanzata. John Boyle-Matcham, 23 anni si lancia in auto contro Jamie Clarke, 21 anni, a sua volta su uno scooter, "per spaventarlo". Ma lo ha letteralmente scaraventato in aria. E' successo a Watford in Inghilterra l'anno passato ma le immagini sono state rese pubbliche ora. Clarke è rimasto per due settimane in terapia intensiva. Nei giorni scorsi Boyle-Matcham è stato condannato a 13 anni di carcere.