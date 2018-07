Un sorvegliante di un'elefantessa (si prende cura di lei da quando era un cucciolo) ha finto di essere aggredito da un altro uomo per vedere la reazione. Thongsr, elefantessa di 17 anni, accorre subito in suo aiuto e controlla persino se l’uomo sia ferito. La scena è stata ripresa al parco di Chiang Mai in Thailandia.