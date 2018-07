"Saper chiedere aiuto e condividere": il messaggio di Giulia Ghiretti a TedX Video

Proprio nel "suo" Politecnico di Milano. E' lì che Giulia Ghiretti, campionessa paralimpica di nuoto, è stata protagonista di uno dei "talks" di TedX, una delle conferenze legate al progetto Ted e dedicate alle idee che vale la pena diffondere.

La campionessa di San Ruffino ha raccontato com'è cambiata la sua vita dopo l'incidente in allenamento al trampolino elastico che le ha causato lesioni irrecuperabili, come si è avvicinata al nuoto paralimpico, quanti sacrifici siano necessari per arrivare a una Olimpiade, di quanto la volontà, l'imparare dagli errori e "fare squadra" - in famiglia, con gli amici e coi colleghi - siano la strada per ottenere dei risultati.

Ha parlato del lento e lungo cammino per diffondere gli sport paralimpici e ha invitato ad andare oltre i limiti sapendo chiedere aiuto e condividendo le proprie esperienze. Per aiutare anche gli altri a superare più facilmente le salite. Della vita e dello sport.

Guarda il video.