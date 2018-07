Lo squalo si avvicina, che paura. Non sembra così per queste persone. Nel primo caso un uomo che pescava a bordo del suo kayak ha avvistato un grosso squalo bianco che ha continuato a seguirlo per un tratto di mare, nonostante lui tenti in tutti i modi di allontanarsi. Nell'altro, Eli Martinez, sub professionista e istruttore allontana prendendolo per il naso un grosso squalo che si stava minacciosamente avvicinando al suo allievo.