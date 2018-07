Incredibile e...controverso: ha fatto apposta oppure è un gesto istintivo per non cadere? Losanna, gara maschile dei 5000 metri dello IAAF Diamond League. L'etiope Jomif Kejelcha, nei pressi del traguardo, si è aggrappato ai pantaloncini del connazionale Selemon Barega, in quel momento in testa. I due sono stati superati dall'etiope Birhanu Balew, che ha vinto la gara.