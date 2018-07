Voci dallo spazio: i "suoni" di Saturno captati dalla sonda Cassini

Registrato il "dialogo" fra Saturno e una delle sue 62 lune, Encelado: le loro "voci" sono state catturate dalla sonda Cassini due settimane prima della discesa nell’atmosfera del pianeta, con la quale a metà settembre 2017 ha concluso la missione. I suoni sono generati dall’interazione fra i campi magnetici dei due corpi celesti. I dettagli di questo dialogo spaziale sono illustrati in due studi, coordinati da Ali Sulaiman, dell’Università americana dell’Iowa, e pubblicati sulla rivista Geophysical Research Letters.

Simili al suono dei venti che soffiano sulla Terra, le voci di Saturno ed Encelado sono state registrate da uno degli strumenti di Cassini, il Radio Plasma Wave Science (Rpws). I segnali sono stati poi convertiti in musica per essere studiati. «Abbiamo scoperto che Saturno ed Encelado si scambiano segnali attraverso le linee del campo magnetico, malgrado siano distanti centinaia di migliaia di chilometri», ha chiarito Ali Sulaiman.

I ricercatori della Nasa hanno precisato che l’interazione tra i corpi celesti è diversa da quella tra Terra e Luna. «Encelado è immerso nel campo magnetico di Saturno ed è geologicamente attivo», hanno chiarito. La luna emette, infatti, enormi geyser di vapore e ghiaccio, ricchi di sali e molecole organiche.

Il dialogo tra Saturno ed Encelado è l’ultimo dono della missione dei record Cassini, nata dalla collaborazione fra Nasa, Agenzia Spaziale Europea (Esa) e Agenzia Spaziale Italiana (Asi). Una missione che in 20 anni ha regalato immagini e scoperte mozzafiato: dai monti e i fiumi della più grande luna di Saturno, Titano, all’oceano nascosto sotto i ghiacci di Encelado, che potrebbe ospitare primitive forme di vita.