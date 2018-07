Oro per Edoardo Scotti, del Cus Parma, e per la 4x400 azzurra ai Mondiali Juniores IAAF World U20 Championships Tampere 2018.

Per la formazione composta da Klaudio Gjetja, Andrea Romani, Alessandro Sibilio ed Edoardo Scotti arriva anche il record italiano U20: 3'04"05.

Guarda il video dell'impresa azzurra, pubblicato da Fidal Emilia Romagna.