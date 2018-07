I "furbetti del semaforo di Corcagnano... Video

La scena è talmente frequente che anche chi non passa abitualmente dal semaforo di Corcagnano può esserne stato spettatore (o aver subito il rischio legato a un comportamento così scorretto).

Al semaforo lungo la Massese - in particolare arrivando da Pilastro - spesso c'è chi si infila nella corsia dedicata esclusivamente alla svolta a sinistra per poi, allo scattare del verde per chi va dritto oppure svolta a destra, partire di gran carriera, superare la prima macchina o camion della fila accanto e dirigersi come se niente fosse verso Parma. Col pericolo, ogni volta, di provocare un incidente.

Il video che vi mostriamo è stato pubblicato nella pagina Facebook del gruppo Massese per la vita, impegnato a segnalare e a cercare di sensibilizzare sui comportamenti pericolosi dei conducenti che quotidianamente rischiano di provocare incidenti su una strada ad alta intensità di traffico come -appunto - la Massese.