Diomede ha teso un agguato alla compagna: ha aspettato dietro a una porta e ha sparato

Le indagini sull'omicidio-suicidio di Medesano, la morte di Sergio Marchionne, l'uomo salvato dopo una caduta nel Taro, i lavori in corso in città, il Settembre gastronomico, gli autobus elettrici, la nuova maglia del Parma, l'inserto speciale sui crociati in serie A: ecco le anticipazioni sulle principali notizie della Gazzetta di Parma di domani (giovedì 26 luglio). In studio, il direttore Michele Brambilla.