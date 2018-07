Di Giulio, terza stagione a Parma: "E sono sempre più motivato" Video

Le Zebre Rugby Club di Bradley ora sono al completo. Da due settimane lavorano su più fronti, dalla preparazione fisica ed atletica, alle skills individuali, all’organizzazione del gioco in attacco e in difesa, sia di reparto che collettiva. Tanto lavoro affrontato alla Cittadella del rugby con doppia seduta di allenamento quotidiano, sempre ricercando la massima qualità. Tra sudore e fatica fisica e mentale si costruiscono, passo dopo passo, gli auspicati successi per la stagione 2018/19 del Guinness Pro14 al via il 01 settembre tra le mura amiche del Lanfranchi contro i Southern Kings, franchigia sudafricana.

Nelle settimane scorse è stata confermata per la terza stagione la giovane ala di Frascati, Gabriele Di Giulio, classe 1994, che nelle ultime partite della passata stagione ha dato prova di buone prestazioni e pur non essendo ancora stato convocato nell’Italia di O’Shea, è stimato dal Club bianco nero per l’impegno e la serietà in campo e fuori dal campo.

“Sono motivato a fare bene” ha affermato Di Giulio “darò tutto me stesso alla società che crede in me, migliorandomi giorno dopo giorno; mi sento bene fisicamente, sono sereno e vedo nei miei compagni una squadra performante. Dobbiamo assolutamente fare meglio della passata stagione, superare il brillante risultato in termini di vittorie conseguite nell’edizione 2017/18. Siamo tutti motivati a fare bene. Bradley ce lo chiede, la società lo desidera. Il livello di gioco è sempre più competitivo e le altre squadre del Pro14 ci studiano, il che significa che siamo rispettati e temuti. Sarebbe stupendo vincere la prima di campionato contro i Kings al Lanfranchi.”

Come dire:”chi bene inizia è a metà dell’opera”. Guarda la videointervista.