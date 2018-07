Rugby: Rocco Ferrari nella Commissione medica Pro 14

Tra i volti inossidabili che compongono la franchigia del Nord Ovest, vi è quello del dottor Rocco Ferrari, alla settima stagione in Celtic League. Iniziò con gli Aironi e ha proseguito con le Zebre di cui tuttora ne è responsabile medico.

Ferrari ad oggi è l’unico medico italiano inserito nella commissione sanitaria del campionato celtico fin dalla sua costituzione. Tale commissione fu creata su istanza delle squadre irlandesi e gallesi, a cui senza riserva si accodarono le franchigie scozzesi e italiane, per salvaguardare i giocatori di uno sport che può comportare scontri fisici di notevole entità e causare traumi cerebrali e/o spinali. Queste le parole di Ferrari: “In questo momento il rugby è al primo posto tra gli sport professionistici per l’organizzazione e gestione di eventi traumatici gravi a carico del rachide cervicale, con o senza commozione cerebrale (concussion).” E prosegue: “Ogni giornata del campionato Celtico mette alla prova lo staff sanitario in campo, che è preparato come oserei dire in nessun altro sport professionistico, nella gestione delle emergenze, dal momento che ogni suo membro ha effettuato un corso di primo soccorso e di utilizzo del defibrillatore. Il trauma cranico che, come nel Football Americano è sempre più frequente, viene gestito alla perfezione per l’incolumità degli atleti, ricorrendo a protocolli che ogni anno vengono perfezionati dalla commissione medica di cui faccio parte”.

Ad oggi tutti gli stadi del Pro14 hanno un sistema tecnologico all’avanguardia, identico al Video Assistant Referee (abbreviato in VAR) del calcio, ideato per aiutare i medici ad identificare traumi “concussivi” che non sempre vengono identificati in tempo reale nella complessità del rugby di alto livello, caratterizzato da azioni concitate a cui partecipano numerosi atleti ogni volta. Ferrari, per ribadire questo concetto, aggiunge: “Non sempre è possibile, nella foga della gara, scovare eventuali traumi cranici. Per questo motivo l’assistenza di un video analyst è fondamentale, che coadiuvato da un tecnico utilizza fino a otto telecamere per scrutare come un falco quello che avviene sui terreni di gioco del Pro14”. E sottolinea: “Questo sistema tecnologico permette di togliere dal campo in tempo reale il giocatore “colpito duro” ed istantaneamente sottoposto a test neurologici dallo staff medico per valutare la gravità o non gravità dell’impatto subito e valutarne l’ospedalizzazione o l’ingresso in campo scontati i dieci minuti da regolamento”.