Botte in aeroporto a Parigi: fermati i rapper Booba e Kaaris

Rissa in aeroporto a Parigi tra i due rapper Booba e Kaaris dinanzi a centinaia di persone in procinto di partire per le vacanze. I fatti si sono consumati nel Gate 1 dello scalo di Orly, il secondo più importante di Francia dopo l’aeroporto Roissy-Charls de Gaulle.Il tafferuglio ha visto opporsi Booba ed alcuni suoi amici contro Kaaris, anche lui accompagnato da diversi conoscenti.

I due rapper sono stati posti in stato di fermo. In una nota, la società Aèroports de Paris, annuncia che i due rapper rivali entrambi in partenza per Barcellona sono stati bloccati dalla polizia ma a causa della rissa il gate è stato temporaneamente chiuso e alcuni voli in partenza partiranno in ritardo.

Booba e Kaaris stavano entrambi imbarcando su un volo con destinazione Barcellona per due rispettivi concerti in altrettante discoteche del Porto Olimpico, distanti meno di un centinaio di metri una dall’altra. Ora però sono finiti in commissariato.

Intanto, sui social network, impazzano i video della rissa, catturata dagli smartphone dei viaggiatori che hanno assistito alla scena. In uno dei filmati, si vede Booba, vestito di nero, e Kaaris, sui toni del grigio, darsele di santa ragione, trascinandosi fino alla profumeria del Duty Free. Per porre fine alla zuffa è stato necessario l’intervento degli agenti della Compagnia Repubblicana di sicurezza (Crs) e della Polizia di Frontiera (Paf). Secondo BFM-TV, tra Booba, Kaaris e compari, sono in tutto tredici le persone fermate.

Il vice-prefetto di Paris-Orly, Pierre Marchand-Lacour, ha riferito che alcuni elementi del mobilio aeroportuale sono stati danneggiati dalla furia dei due rapper. La polizia sta attualmente esaminando i nastri della videosorveglianza per determinare le varie responsabilità in merito. Nel 2012, fu proprio Booba, con il pezzo Kalash, a lanciare l’ormai trentottenne artista Kaaris. Alla fine però, i due rapper hanno litigato. Oggi la resa dei conti davanti a tutti.