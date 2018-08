Incredibile, ma vero: ieri (domenica) mattina una macchina era parcheggiata nel bel mezzo della spiaggia. Protagonisti, o respondsabili, una famiglia di stranieri in vacanza da Albissola Marina, in provincia di Savona. Turisti che hanno assisitito alla scena della famiglia che ha abbandonato come nulla fosse la Volkswagen Polo e si è diretta in acqua. Qualcuno ha chiamato la polizia, che li ha multati facendo rimuovere la vettura con un carro attrezzi. Sul posto carabinieri e guardia costiera.